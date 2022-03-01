Украина своих не бросает: пограничники делают все для возвращения защитников Змеиного
Государственная пограничная служба Украины вместе с Вооруженными силами Украины не оставляют действий, чтобы точно узнать судьбу всех мужественных пограничников и морских пехотинцев, защищавших остров Змеиный.
Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в видеообращении, распространенном 1 марта
Прямая речь: "Сейчас мы также подключили международные гуманитарные миссии, чтобы получить список всех находящихся у врага ребят.
Отдельно могу отметить, что анализируя видеоматериалы, распространенные РФ, нами и ВСУ идентифицировано большинство военнослужащих.
Конечно, Российская Федерация пытается использовать их в своей информационной пропаганде, и мы хорошо понимаем, что плен не лучшее место и влияет на собратьев. Однако подчеркнем – Украина своих не бросает. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их домой.
Слава защитникам остова Змеиный! Слава Украине!".
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Детали: Все защитники Змеиного уже стали символом мужества перед превосходящими силами кровавого врага, о котором знает не только Украина, но и весь мир.
К тому же 26 числа пограничники и военные получили надежду, что их собратья могут быть живы.
Основанием является указанное россиянами количество находящихся у них украинских ребят (по данным росСМИ – 82 человека).
Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины с острова.
Демченко подчеркнул: информация о 13 погибших пограничниках озвучивалась на основе предварительных данных, полученных в момент атаки врага на остров, после чего связь была потеряна.
Судьбу пограничников и воинов ВСУ пытались проверить, привлекая гражданское судно Морской поисково-спасательной службы "Сапфир", которое выходило с целью выполнения гуманитарной миссии. Однако вместе с экипажем оно было незаконно захвачено оккупантами.