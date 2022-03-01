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В Тростянце на Сумщине оккупанты попали в дом, на улицах много техники РФ

Елена РощинаВторник, 1 марта 2022, 20:22

Российские оккупанты попали в жилой дом в городе Тростянец, что в Ахтырском районе Сумской области – данные о пострадавших уточняются.

Источник: глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Сегодня, 1 марта, российские оккупанты попали в жилой дом.

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Есть повреждения сетей. Из-за сложной ситуации и уличных боев ремонт пока не проводится. Пока нет возможности восстановить интернет в общине.

Информация о пострадавших уточняется".

Детали: Кроме того, "Шоколадную фабрику" в Тростянце "враг выбрал в качестве базы заправки своей техники".

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Россияне заходят по домам и повреждают имущество, сообщил Живицкий.

"Техника врага заполонила улицы города. На захваченном железнодорожном вокзале базируется куча российской техники", – написал глава ОГА.

Темы: войнаСумская область
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