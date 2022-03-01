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Зинченко вывел "Манчестер Сити" на матч Кубка Англии с флагом Украины под аплодисменты

Валентина РоманенкоВторник, 1 марта 2022, 22:47
Зинченко – крайний слева. фото с Twitter

Украинец Александр Зинченко вывел английский "Манчестер Сити" на матч Кубка Англии с флагом Украины под аплодисменты всего стадиона.

Источник: "Супільне.спорт" в Tелеграм, football24.ua

Детали: "Манчестер Сити" решил поддержать своего футболиста. В частности, Зинченко вывел "горожан" на поединок против Питерборо с капитанской повязкой, которую ему символически передал Фернандинью.

Также на трибунах было немало украинских флагов и плакатов со словами поддержки.

Обновлено: В самом же матче "Манчестер Сити" победил "Петерборо" со счётом 2:0.

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Напомним: 26 февраля клубы английской Премьер-лиги "Эвертон" и "Манчестер Сити", за которые выступают украинцы Виталий Миколенко и Александр Зинченко, поддержали Украину перед своим поединком.

Хозяева поединка на Гудисон Парк в Ливерпуле вышли на поле, завернувшись в украинские флаги. У команды гостей спереди и сзади на куртках был нанесен флаг нашей страны.

Зинченко во время выхода команд на поле расплакался, Миколенко также с трудом сдерживал эмоции.

Темы: войнафутбол
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