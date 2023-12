Зинченко вывел "Манчестер Сити" на матч Кубка Англии с флагом Украины под аплодисменты

Украинец Александр Зинченко вывел английский "Манчестер Сити" на матч Кубка Англии с флагом Украины под аплодисменты всего стадиона.

Детали: "Манчестер Сити" решил поддержать своего футболиста. В частности, Зинченко вывел "горожан" на поединок против Питерборо с капитанской повязкой, которую ему символически передал Фернандинью.

Также на трибунах было немало украинских флагов и плакатов со словами поддержки.

