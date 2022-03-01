Зинченко вывел "Манчестер Сити" на матч Кубка Англии с флагом Украины под аплодисменты
Украинец Александр Зинченко вывел английский "Манчестер Сити" на матч Кубка Англии с флагом Украины под аплодисменты всего стадиона.
Источник: "Супільне.спорт" в Tелеграм, football24.ua
Детали: "Манчестер Сити" решил поддержать своего футболиста. В частности, Зинченко вывел "горожан" на поединок против Питерборо с капитанской повязкой, которую ему символически передал Фернандинью.
Также на трибунах было немало украинских флагов и плакатов со словами поддержки.
Oleksandr Zinchenko captains Man City in the FA Cup tonight and he leads his team out with a Ukranian flag 🇺🇦 pic.twitter.com/MVeNNTr3wz— ESPN FC (@ESPNFC) March 1, 2022
Обновлено: В самом же матче "Манчестер Сити" победил "Петерборо" со счётом 2:0.
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Напомним: 26 февраля клубы английской Премьер-лиги "Эвертон" и "Манчестер Сити", за которые выступают украинцы Виталий Миколенко и Александр Зинченко, поддержали Украину перед своим поединком.
Хозяева поединка на Гудисон Парк в Ливерпуле вышли на поле, завернувшись в украинские флаги. У команды гостей спереди и сзади на куртках был нанесен флаг нашей страны.
Зинченко во время выхода команд на поле расплакался, Миколенко также с трудом сдерживал эмоции.