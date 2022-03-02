Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине получили ранения двое российских военных из Улан-Удэ, один из них – начштаба

Елена РощинаСреда, 2 марта 2022, 01:01

В Украине во время российского наступления получили ранения начальник штаба 36 армии Восточного военного округа РФ и командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ – последний, возможно, погиб.

Источник: главнокомандующий ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня во время ожесточенных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа.

В Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ".

Детали: По мнению главнокомандующего ВСУ, "у российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться".

"Вооруженные Силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва. Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения", – говорится в сообщении.

 

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: войнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
война
Биатлонист Евгений Малышев погиб в бою с оккупантами
В пограничном Белгороде в России больницы перестали принимать гражданское население – росСМИ
В Херсоне после выстрела россиян из танка горит здание СБУ
Последние новости
18:41
Группа путинских чиновников заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
17:56
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
17:52
Nvidia прекращает продажу всех продуктов в Россию
Все новости...