В Украине получили ранения двое российских военных из Улан-Удэ, один из них – начштаба

В Украине во время российского наступления получили ранения начальник штаба 36 армии Восточного военного округа РФ и командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ – последний, возможно, погиб.

Источник: главнокомандующий ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня во время ожесточенных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа.

В Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ".

Детали: По мнению главнокомандующего ВСУ, "у российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться".

"Вооруженные Силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва. Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения", – говорится в сообщении.