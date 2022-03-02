Биатлонист Евгений Малышев погиб в бою с оккупантами

Под Харьковом во время боя с российскими оккупантами погиб биатлонист Евгений Малышев.

Источник: biathlonfua

Детали: Два года назад биатлонист входил в сборную команды среди юниоров.

19-летний спортсмен погиб, защищая от захватчиков свой родной город.

10 марта Евгению должно было исполниться 20 лет.

Он проходил службу в ВСУ по контракту.

Светлая память герою.