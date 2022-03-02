Биатлонист Евгений Малышев погиб в бою с оккупантами
Среда, 2 марта 2022, 01:21
Под Харьковом во время боя с российскими оккупантами погиб биатлонист Евгений Малышев.
Источник: biathlonfua
Детали: Два года назад биатлонист входил в сборную команды среди юниоров.
19-летний спортсмен погиб, защищая от захватчиков свой родной город.
10 марта Евгению должно было исполниться 20 лет.
Он проходил службу в ВСУ по контракту.
Светлая память герою.
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