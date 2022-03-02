Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Биатлонист Евгений Малышев погиб в бою с оккупантами

Светлана КизиловаСреда, 2 марта 2022, 01:21

Под Харьковом во время боя с российскими оккупантами погиб биатлонист Евгений Малышев.

Источник: biathlonfua

Детали: Два года назад биатлонист входил в сборную команды среди юниоров.

19-летний спортсмен погиб, защищая от захватчиков свой родной город.

10 марта Евгению должно было исполниться 20 лет.

Он проходил службу в ВСУ по контракту.

Светлая память герою.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Евгений Малышев
Евгений Малышев

Темы: ХарьковвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
Харьков
Враг обстреливает Харьков
По Харькову враг выпустил 16 ракет из стратегического бомбардировщика в понедельник
биение украинского сердца
Последние новости
18:41
Группа путинских чиновников заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
17:56
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
17:52
Nvidia прекращает продажу всех продуктов в Россию
Все новости...