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159 нобелівських лауреатів підписали лист на підтримку України

"Европейская правда"Среда, 2 марта 2022, 02:05

Нобелевские лауреаты выразили свою поддержку украинскому народу и российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", текст письма находится здесь, а список подписантов – здесь.

Ниже – текст письма.

"Подобно тому как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя похожие трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941 году, правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало неоправданную военную агрессию – ничто другое как войну – против соседнего государства, Украины.

Тут мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии.

Все вместе мы осуждаем эти военные действия и отрицание президентом Путиным самой легитимности существования Украины. Всегда есть мирный путь решения споров.

Российское вторжение грубо нарушает Устав ООН, который говорит, что "Все члены должны воздерживаться в международных отношениях от угроз или использования силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства". Оно игнорирует Будапештский меморандум 1994, года, который обязал Россию и другие страны уважать суверенитет, независимость и существующие границы Украины.

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Российские опасения насчет безопасности можно было удовлетворить в рамках Устава ООН, Хельсинского Акта 1975 года и Парижской Хартии 1990 года. Развязывание войны, как сделали президент Путин и его приспешники, – это неверный, кровавый и непродуктивный путь в будущее.

Российское вторжение запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения.

Наложенные санкции ограничат свободу передвижения таланливых и трудолюбивых россиян по миру.

Зачем сейчас строить стену между Россией и миром? Сотни украинских военных, российских военных и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли. Это так грустно и так ненужно.

Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины.

Мы уважаем спокойствие и силу украинцев. Мы с вами. Наши сердца – с семьями и друзьями тех украинцев и россиян, кто уже погиб или ранен.

Пусть придет мир в наш прекрасный мир".

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcия
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