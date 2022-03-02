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Путин запретил россиянам вывозить за границу более $10 тысяч наличными

Елена РощинаСреда, 2 марта 2022, 03:29

Оказавшись под новыми санкциями за полномасштабное вторжение в Украину, Российская Федерация вдобавок к мерам валютного контроля в отношении юрлиц и фондового рынка вводит ограничения и для физлиц.

Источник: российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на Владимира Путина

Дословно: "Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза",.

Детали: 1 марта Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ".

Как сказано в указе, он подписан "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов РФ, обеспечения ее финансовой стабильности".

Согласно указу, нерезиденты из "недружественных" для России государств отныне должны получать в правительственной комиссии разрешение на сделки в РФ, включая привлечение рублевых кредитов.

Темы: Росcияденьгивойна
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