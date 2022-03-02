После общения с российскими захватчиками на Харьковщине исчез депутат – СМИ
Среда, 2 марта 2022, 03:39
В Купянске в Харьковской области 1 марта во время митинга против оккупации города российскими войсками исчез депутат городского совета Николай Маслий.
Источник: Newsroom со ссылкой на коллег Маслия
Детали: По сообщениям митингующих, военные РФ сначала отозвали депутата в сторону поговорить. Затем начали стрелять и выпустили дымовые заряды.
После этого Маслия никто не видел уже более 8 часов.
Любые попытки установить его местонахождение пока заканчиваются неудачей.
Напомним: Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.