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После общения с российскими захватчиками на Харьковщине исчез депутат – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 2 марта 2022, 02:39
После общения с российскими захватчиками на Харьковщине исчез депутат – СМИ
Николай Маслий, скриншот видео

В Купянске в Харьковской области 1 марта во время митинга против оккупации города российскими войсками исчез депутат городского совета Николай Маслий.

Источник: Newsroom со ссылкой на коллег Маслия

Детали: По сообщениям митингующих, военные РФ сначала отозвали депутата в сторону поговорить. Затем начали стрелять и выпустили дымовые заряды.

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После этого Маслия никто не видел уже более 8 часов.

Любые попытки установить его местонахождение пока заканчиваются неудачей.

Напомним: Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

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Темы: Харьковская областьвойна
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