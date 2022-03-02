После общения с российскими захватчиками на Харьковщине исчез депутат – СМИ

В Купянске в Харьковской области 1 марта во время митинга против оккупации города российскими войсками исчез депутат городского совета Николай Маслий.

Источник: Newsroom со ссылкой на коллег Маслия

Детали: По сообщениям митингующих, военные РФ сначала отозвали депутата в сторону поговорить. Затем начали стрелять и выпустили дымовые заряды.

После этого Маслия никто не видел уже более 8 часов.

Любые попытки установить его местонахождение пока заканчиваются неудачей.

Напомним: Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.