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Exxon Mobil прекращает добывать нефть и газ в России

Анастасия КалатурСреда, 2 марта 2022, 04:34
Exxon Mobil прекращает добывать нефть и газ в России
ФОТО: GETTY

Нефтяная компания Exxon Mobil прекращает добычу нефти и газа в России.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление компании

Детали: Компания откажется от управления крупными объектами по добыче нефти и газа на острове Сахалин на Дальнем Востоке России, где она управляет тремя крупными морскими нефтегазовыми месторождениями.

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Также Exxon Mobil не будет делать новые инвестиции.

Это решение  ставит под сомнение судьбу многомиллиардного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ).

В Exxon Mobil заявили, что "жалеют о военных действиях России, которые нарушают территориальную целостность Украины и ставят под угрозу ее народ".

ВИДЕО ДНЯ

В последнем годовом отчете, представленном Exxon Mobil в феврале, ее активы в России оценивались в 4,055 млрд долларов.

Что предшествовало: Ранее десятки других компаний, такие как Apple и Boeing, приостановили бизнес в России.

Темы: Росcиянефтьгаз
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