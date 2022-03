Байден: Война Путина с Украиной ослабит Россию

Президент США Джо Байден заявил, что война президента РФ Владимира Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир — сильнее.

Источник: отрывок обращения к нации Байдена, опубликованный в Twitter

Прямая речь: "Когда будет написана история этой эпохи, война Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир — сильнее".

When the history of this era is written, Putin’s war on Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger.