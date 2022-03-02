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Байден: Война Путина с Украиной ослабит Россию

Анастасия КалатурСреда, 2 марта 2022, 05:00

Президент США Джо Байден заявил, что война президента РФ Владимира Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир — сильнее.

Источник: отрывок обращения к нации Байдена, опубликованный в Twitter

Прямая речь: "Когда будет написана история этой эпохи, война Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир — сильнее".

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Детали: Кроме того, имея в виду санкции, Байден сказал, что Путин "понятия не имеет, что его ждет".

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Напомним: Байден выразил поддержку украинскому народу в борьбе с российскими оккупантами и сказал, что весь мир увлекается храбростью и решительностью украинцев. По его словам, Путин хотел пошатнуть устои цивилизованного мира, думая, что мир прогнется под его требования, но он просчитался.

Темы: БайденПутинРосcия
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