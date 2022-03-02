Сумщина: Трассу Кипти-Бачевск освободили, ее контролируют ВСУ и терроборона

Трасса Кипти-Бачевск в Сумской области - под контролем ВСУ и терробороны.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в FB

Детали: Отмечается, что войска РФ частично покинули трассу, частично ее освободили ВСУ. В Шостке закрепили блокпосты. Живицкий сказал, что "наши люди перекрыли въезд из РФ в Украину, сделали завалы – это и деревья, и блоки, другие заградительные сооружения, - и теперь эта трасса контролируется терробороной Сумской области".

Напомним: 26 февраля российские войска захватили трассу Кипти-Бачевск. Трасса соединяет пункт пропуска Бачевск на границе с РФ с селом Кипти Черниговской области в направлении Киева. Это часть трассы Киев-Москва.