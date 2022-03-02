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Разведка США пытается выяснить, рационально ли Путин принимает решения – CNN

"Европейская правда"Среда, 2 марта 2022, 09:15

Приоритетной задачей разведки США в последние дни стало выяснить, каково ментальное состояние президента РФ Владимира Путина и как это влияет на его решения о войне в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два анонимных источника, осведомленных с вопросом, пишет "Европейская правда".

Разведка получила указание собирать информацию о том, в каком состоянии Путин и как он отреагировал на объединенную и жесткую реакцию Запада, которой, вероятно, не ожидал.

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Эта работа началась параллельно с тем, как эксперты, долго наблюдающие за Путиным, начали публично заявлять, что он все более расстроен и иррационален.

По словам собеседников, не поступало никаких конкретных указаний на то, что общее состояние Путина существенно изменилось. Также предполагают, что Путин сейчас может давить на США и союзников, пытаясь убедить идти на его условия из опасений, что он сделает что-нибудь похуже.

Но есть и признаки того, что решения главы Кремля по Украине были нетипичными, что некоторые связывают с его длительной изоляцией во время пандемии коронавируса.

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Таких предположений прибавилось после его речи в прошлый вторник об Украине, решения идти на полномасштабное вторжение и косвенную угрозу ядерным оружием.

На брифинге в понедельник руководитель разведки США заявил, что у них нет основательной информации о состоянии Путина.

Темы: ПутинразведкаСШАздоровье
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