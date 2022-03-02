Гуманитарную помощь отправили в Бучу из Киева
Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, обороняющийся от российских войск на подступах к Киеву.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "Жителям Бучи, разрушающим и уничтожающим враг, отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание.
Я благодарю организацию "Красный крест", которая доставила необходимую помощь, что направил Киев.
И подчеркну:
Я горжусь быть украинцем! Такой сплоченности, патриотизма и отваги, которую сегодня демонстрируют украинцы, я не видел ни в одной из стран, где я был.
Как держатся Харьков, Мариуполь, Херсон и многие другие города и поселки Украины, которые враг пытается уничтожить огнем и танками! Вы – герои!".