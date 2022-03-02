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Гуманитарную помощь отправили в Бучу из Киева

Роман ПетренкоСреда, 2 марта 2022, 11:43
ФОТО: ДМИТРий ЛАРиН, УП

Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, обороняющийся от российских войск на подступах к Киеву.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Жителям Бучи, разрушающим и уничтожающим враг, отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание.

Я благодарю организацию "Красный крест", которая доставила необходимую помощь, что направил Киев.

И подчеркну:                                                                   

Я горжусь быть украинцем! Такой сплоченности, патриотизма и отваги, которую сегодня демонстрируют украинцы, я не видел ни в одной из стран, где я был.

Как держатся Харьков, Мариуполь, Херсон и многие другие города и поселки Украины, которые враг пытается уничтожить огнем и танками! Вы – герои!".

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Темы: КиевВиталий Кличковойна
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