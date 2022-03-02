Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гуманитарную помощь отправили в Бучу из Киева

Роман ПетренкоСреда, 2 марта 2022, 10:43
Гуманитарную помощь отправили в Бучу из Киева
ФОТО: ДМИТРий ЛАРиН, УП

Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, обороняющийся от российских войск на подступах к Киеву.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Жителям Бучи, разрушающим и уничтожающим враг, отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание.

Реклама:

Я благодарю организацию "Красный крест", которая доставила необходимую помощь, что направил Киев.

И подчеркну:                                                                   

Я горжусь быть украинцем! Такой сплоченности, патриотизма и отваги, которую сегодня демонстрируют украинцы, я не видел ни в одной из стран, где я был.

ВИДЕО ДНЯ

Как держатся Харьков, Мариуполь, Херсон и многие другие города и поселки Украины, которые враг пытается уничтожить огнем и танками! Вы – герои!".

Темы: КиевВиталий Кличковойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Киев
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: