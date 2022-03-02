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Мужчины, прибывшие на Львовщину, должны стать на военный учет – Садовой

Елена РощинаСреда, 2 марта 2022, 12:45
Фото khovk.org

Мужчинам 18-60 лет, прибывшие во Львовскую область с началом войны, необходимо прийти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и стать на военный учет.

Источник: городской глава Львова Андрей Садовой в Facebook

Прямая речь: "Гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые прибыли во Львовскую область в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области для взятия на военный учет".

Детали: Это приказ Львовской областной военной администрации.

В период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению.

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Темы: войнамобилизацияЛьвовщинаСадовый
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