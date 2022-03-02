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Послы ЕС приняли новые санкции против Беларуси за ее роль в войне в Украине

"Европейская правда"Среда, 2 марта 2022, 13:07

Послы Европейского Союза приняли новые санкции против Беларуси за ее вспомогательную роль во вторжении России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Дипломаты ЕС одобрили новые санкции против белорусов, которые играют роль в нападениях на Украину", - сообщило в Twitter французское председательство в Совете ЕС.

Санкции также окажут влияние на "некоторые сектора экономики, в частности на деревообработку, сталь и калий", говорится в сообщении.

На этой неделе представитель ЕС заявил, что одной из целей новых санкций против Минска является прекращение экспорта любых других белорусских товаров в ЕС, кроме тех, которые уже подпадали под санкции, которые ЕС ранее ввел после того, как Лукашенко подавил протесты. После выборов в августе. 2020 год.

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Темы: БеларусьУкраинасанкциивойна
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