В Херсоне возможны провокации оккупантов под видом раздачи хлеба
Среда, 2 марта 2022, 14:07
Неизвестные в Херсоне на автобусах через громкоговоритель призывают людей выходить на улицу якобы за бесплатным хлебом.
Источник: глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута в Telegram
Прямая речь: "Сейчас в городе неизвестные на автобусах через громкоговоритель призывают людей выйти на улицу. Они делают это под видом бесплатной раздачи хлеба.
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Сообщаю, что областные и местные власти не проводят подобные акции. Это может быть провокация оккупантов".
Что было ранее: в Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.