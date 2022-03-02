В Херсоне возможны провокации оккупантов под видом раздачи хлеба

Неизвестные в Херсоне на автобусах через громкоговоритель призывают людей выходить на улицу якобы за бесплатным хлебом.

Источник: глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута в Telegram.

Прямая речь: "Сейчас в городе неизвестные на автобусах через громкоговоритель призывают людей выйти на улицу. Они делают это под видом бесплатной раздачи хлеба.

Сообщаю, что областные и местные власти не проводят подобные акции. Это может быть провокация оккупантов".

Что было ранее: в Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.