У Херсоні можливі провокації окупантів під виглядом роздачі хліба

Невідомі особи у Херсоні на автобусах через гучномовець закликають людей виходити на вулицю нібито за безкоштовним хлібом.

Джерело: голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута у Telegram.

Пряма мова: "Зараз у місті невідомі особи на автобусах через гучномовець закликають людей вийти на вулицю. Вони роблять це під виглядом безкоштовної роздачі хліба.

Повідомляю, що обласна та місцева влада не проводить подібних акцій. Це може бути провокація окупантів".

Що передувало: у Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.