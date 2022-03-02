У Херсоні можливі провокації окупантів під виглядом роздачі хліба

Невідомі особи у Херсоні на автобусах через гучномовець закликають людей виходити на вулицю нібито за безкоштовним хлібом.

Джерело: голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута у Telegram

Пряма мова: "Зараз у місті невідомі особи на автобусах через гучномовець закликають людей вийти на вулицю. Вони роблять це під виглядом безкоштовної роздачі хліба.

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Повідомляю, що обласна та місцева влада не проводить подібних акцій. Це може бути провокація окупантів".

Що передувало: у Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.