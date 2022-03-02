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Военным РФ дали пищи на 3 дня перед наступлением на Украину: СБУ публикует видео с пленным

Елена РощинаСреда, 2 марта 2022, 15:46
Пленный российский военный, скриншот

Российским военным дали пищи на три дня перед вторжением в Украину, у них забрали телефоны и документы, сообщает Служба безопасности Украины, выкладывая видео плененного российского военного.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно: "Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать на нашу землю.

По приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной".

Детали: О таких обстоятельствах наступления РФ, которое началось 24 февраля, рассказал на допросе вражеский оккупант.

Родители россиянина не знают, где он, и сам мужчина якобы не знал, что войска РФ идут на Украину.

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СБУ отмечает, что "кремлевский план блицкрига уже провалился".

Напомним: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину неделю назад, в ночь на 24 февраля.

Темы: СБУвойнаРосcия
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