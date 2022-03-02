До 15 лет в колонии: оккупанты хотят сажать за якобы "фейки" о действиях армии РФ
Среда, 2 марта 2022, 16:27
В Госдуму РФ внесли поправки о наказании до 15 лет тюрьмы за распространение якобы "фейков" про действия российских вооруженных сил.
Источник: подконтрольнное Кремлю издание "КоммерсантЪ" и "РИА Новости"
Детали: Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев заявил, что поправки уже "были подписаны", чтобы побыстрее рассмотреть их на сессии Госдумы РФ.
В РФ надеятся, что он будет внесен в ближайшее время.
Пискарев накануне говорил, что ответственность за фейки предлагается ввести на фоне войны России в Украине.
Поправки предполагают:
- за изготовление фейков и их распространения — до 3 лет лишения свободы;
- если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или с использованием интернета — от 5 до 10 лет лишения свободы;
- если распространитель знает, что информация ложная, и она привела к "общественно опасным последствиям" — до 15 лет лишения свободы.
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