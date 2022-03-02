До 15 лет в колонии: оккупанты хотят сажать за якобы "фейки" о действиях армии РФ

В Госдуму РФ внесли поправки о наказании до 15 лет тюрьмы за распространение якобы "фейков" про действия российских вооруженных сил.

Источник: подконтрольнное Кремлю издание "КоммерсантЪ" и "РИА Новости"

Детали: Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев заявил, что поправки уже "были подписаны", чтобы побыстрее рассмотреть их на сессии Госдумы РФ.

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В РФ надеятся, что он будет внесен в ближайшее время.

Пискарев накануне говорил, что ответственность за фейки предлагается ввести на фоне войны России в Украине.

Поправки предполагают:

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