Россияне атаковали блокпост в Коростене – 4 погибших

Россияне обстреляли с воздуха блокпост в Коростене на Житомирщине, погибли четыре человека, еще пятеро ранены.

Источник: заместитель мэра Коростеня Наталья Чижевская в комментарии "Суспільне.Житомир", Житомир.info со ссылкой на городской совет

Детали: С воздуха атаковали большой блокпост в Коростене. Чижевская сообщила, что врачи борются за жизнь раненых.

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В результате обстрела разрушили телебашню "Коростень-медиа", телетрансляция прекратилась.

Мэр Коростеня Владимир Москаленко после обстрела заявил, что погиб военнослужащий и местная жительница.

Прямая речь Москаленко: "Была воздушная атака. У нас там большой блокпост стоит, пропуск на 5 направлений. Погибли два человека и 5 ранены.

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Там на обороне стоят военные, полиция и терробороны. Погиб одна военная и гражданская женщина, пассажирка автомобиля".