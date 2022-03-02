Свитолина перечислит призовые украинской армии
Украинская теннисистка Элина Свитолина пообещала перечислять свои призовые деньги с турнира в Монтерее в поддержку украинской армии.
Источник: Deutsche Welle
Прямая речь: "Это очень особенный турнир для меня. Все призовые деньги, которые я здесь заработаю, пойдут украинской армии".
Детали: Такое заявление она сделала после победы над россиянкой Анастасией Потаповой на турнире в мексиканском Монтеррее. Свитолина не смогла сдержать слезы.
Это был первый раунд соревнований.
Українська тенісистка Еліна Світоліна пообіцяла перераховувати свої призові гроші з турніру на підтримку української армії. Про це вона заявила після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі у мексиканському Монтерреї. Світоліна не змогла стримати сльози. pic.twitter.com/OyionzGZZF— DW українською (@dw_ukrainian) March 2, 2022
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В 2020 году Свитолина выиграла этот турнир.
По данным Википедии, призовой фонд турнира составляет 235 тысяч долларов.