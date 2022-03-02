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Свитолина перечислит призовые украинской армии

Евгений КизиловСреда, 2 марта 2022, 19:26
Элина Свитолина после матча с россиянкой Потаповой, фото Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина пообещала перечислять свои призовые деньги с турнира в Монтерее в поддержку украинской армии.

Источник: Deutsche Welle

Прямая речь: "Это очень особенный турнир для меня. Все призовые деньги, которые я здесь заработаю, пойдут украинской армии".

Детали: Такое заявление она сделала после победы над россиянкой Анастасией Потаповой на турнире в мексиканском Монтеррее. Свитолина не смогла сдержать слезы.

Это был первый раунд соревнований.

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В 2020 году Свитолина выиграла этот турнир.

По данным Википедии, призовой фонд турнира составляет 235 тысяч долларов.

Темы: спортвойнаденьги
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