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Офис президента надеется, что Си Цзиньпин поговорит с Зеленским

Денис КарловскийВторник, 22 марта 2022, 21:48
Си Цзиньпин. Фото: getty images

Глава Офиса президента Андрей Ермак надеется на телефонный разговор главы КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: выступление Ермака перед Королевским институтом международных отношений Chatham House

Прямая речь Ермака: "Ведущие страны Запада и Востока должны найти общий язык по противодействию России.

Китай является одним из таких мировых лидеров.

Киев надеется, что Пекин сможет сыграть более заметную роль в прекращении этой войны. Мы с нетерпением ждем разговора Си Цзиньпиня с Владимиром Зеленским".

Предыстория:

  • Отдельные политические эксперты считают, что Китай, скорее всего, не будет прибегать к открытой поддержке России, включая поставки оружия, но вместе с тем попытается сохранить какой-то уровень нейтралитета.
  • В первые дни войны китайский МИД отказался осуждать российскую агрессию против Украины и сказал, что, несмотря на поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета всех стран мира, в Украине "есть сложная историческая и культурная основа". 25 февраля, на второй день полномасштабной войны России против Украины, Си Цзиньпин позвонил Путину и высказался за дипломатическое урегулирование российско-украинской войны.
  • Китай назвал "войной" российскую вооруженную агрессию в Украине только 10 марта – четырнадцатые сутки полномасштабных боевых действий. Перед этим Китай призвал Россию к сдержанности после угроз о применении ядерного оружия.
  • 8 марта китайский лидер Си Цзиньпин провел переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, на которых договорились о совместных усилиях по мирному урегулированию российско-украинской войны.
  • 18 марта во время переговоров главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом китайский лидер заверил, что война России против Украины никому не выгодна.

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Темы: Андрей ЕрмакКитайРосcияЗеленский
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