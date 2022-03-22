Офис президента надеется, что Си Цзиньпин поговорит с Зеленским

Глава Офиса президента Андрей Ермак надеется на телефонный разговор главы КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: выступление Ермака перед Королевским институтом международных отношений Chatham House

Прямая речь Ермака: "Ведущие страны Запада и Востока должны найти общий язык по противодействию России.

Китай является одним из таких мировых лидеров.

Киев надеется, что Пекин сможет сыграть более заметную роль в прекращении этой войны. Мы с нетерпением ждем разговора Си Цзиньпиня с Владимиром Зеленским".

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