Офіс президента сподівається, що Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським
Вівторок, 22 березня 2022, 21:48
Голова Офісу президента Андрій Єрмак сподівається на телефонну розмову голови КНР Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського.
Джерело: виступ Єрмака перед Королівським інститутом міжнародних відносин Chatham House
Пряма мова Єрмака: "Провідні країни Заходу і Сходу мусять знайти спільну мову щодо протидії Росії.
Китай також є одним із таких світових лідерів.
Київ сподівається, що Пекін зможе зіграти більш вагому роль припиненні цієї війни. Ми з нетерпінням очікуємо на розмову Сі Цзіньпіня з Володимиром Зеленським"
Передісторія:
- Окремі політичні експерти вважають, що Китай, скоріше за все, не буде вдаватися до відкритої підтримки Росії, включно з постачанням зброї, але водночас спробує зберегти якийсь рівень нейтралітету.
- У перші дні війни китайський МЗС відмовився засуджувати російську агресію проти України і сказав, що, попри підтримку Китаєм територіальної цілісності й суверенітету всіх країн світу, в Україні "є складне історичне й культурне підґрунтя". 25 лютого, на другий день повномасштабної війни Росії проти України, Сі Цзіньпін зателефонував Путіну й висловився за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.
- Китай назвав "війною" російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.
- 8 березня китайський лідер Сі Цзіньпін провів перемовини з французьким президентом Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, на яких домовились про зусилля щодо мирного врегулювання російсько-української війни.
- 18 березня під час перемовин голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом китайський лідер запевнив, що війна Росії проти Україні не вигідна нікому. Водночас журналістам стало відомо, що китайські дипломати прагнуть зняти питання російсько-української війни з порядку денного зустрічі країн "Великої двадцятки".
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"