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Офіс президента сподівається, що Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським

Денис КарловськийВівторок, 22 березня 2022, 20:48
Офіс президента сподівається, що Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським
Сі Цзіньпінь. Фото: getty images

Голова Офісу президента Андрій Єрмак сподівається на телефонну розмову голови КНР Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського.

Джерело: виступ Єрмака перед Королівським інститутом міжнародних відносин Chatham House

Пряма мова Єрмака: "Провідні країни Заходу і Сходу мусять знайти спільну мову щодо протидії Росії.

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Китай також є одним із таких світових лідерів.

Київ сподівається, що Пекін зможе зіграти більш вагому роль припиненні цієї війни. Ми з нетерпінням очікуємо на розмову Сі Цзіньпіня з Володимиром Зеленським"

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Окремі політичні експерти вважають, що Китай, скоріше за все, не буде вдаватися до відкритої підтримки Росії, включно з постачанням зброї, але водночас спробує зберегти якийсь рівень нейтралітету.
  • У перші дні війни китайський МЗС відмовився засуджувати російську агресію проти України і сказав, що, попри підтримку Китаєм територіальної цілісності й суверенітету всіх країн світу, в Україні "є складне історичне й культурне підґрунтя". 25 лютого, на другий день повномасштабної війни Росії проти України, Сі Цзіньпін зателефонував Путіну й висловився за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.
  • Китай назвав "війною" російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій. Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї.
  • 8 березня китайський лідер Сі Цзіньпін провів перемовини з французьким президентом Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, на яких домовились про зусилля щодо мирного врегулювання російсько-української війни.
  • 18 березня під час перемовин голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом китайський лідер запевнив, що війна Росії проти Україні не вигідна нікому. Водночас журналістам стало відомо, що китайські дипломати прагнуть зняти питання російсько-української війни з порядку денного зустрічі країн "Великої двадцятки".

Теми: Андрій ЄрмакКитайРосіяЗеленський
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