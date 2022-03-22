Офіс президента сподівається, що Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським

Голова Офісу президента Андрій Єрмак сподівається на телефонну розмову голови КНР Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського.

Джерело: виступ Єрмака перед Королівським інститутом міжнародних відносин Chatham House

Пряма мова Єрмака: "Провідні країни Заходу і Сходу мусять знайти спільну мову щодо протидії Росії.

Китай також є одним із таких світових лідерів.

Київ сподівається, що Пекін зможе зіграти більш вагому роль припиненні цієї війни. Ми з нетерпінням очікуємо на розмову Сі Цзіньпіня з Володимиром Зеленським"

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