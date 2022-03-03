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В бомбоубежище в Одесской области поженилась пара

Анастасия КалатурЧетверг, 3 марта 2022, 05:35
ФОТО: facebook.com/avangard.xryst

В бомбоубежище села Авангард в Одесской области зарегистрировали брак – поженились Владислав и Наталья Клевец.

Источник: Авангардовский поселковый совет в FB

Детали: Отмечается, что роспись началась в 10:15 в Авангардовском ЦНАПе, но затем раздался сигнал "тревоги" и все перешли в укрытие, где завершилась регистрация брака.

Напомним: В Украине в укрытиях родились трое детей - 25 февраля в киевском метро родилась девочка, а на следующий день в Херсоне под обстрелами в роддоме, обустроенном в бомбоубежище - два мальчика.

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Темы: Одесская область
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