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Киев: резервные телефонные номера для обращения в полицию

Четверг, 3 марта 2022, 06:03
Киев: резервные телефонные номера для обращения в полицию

Опубликованы резервные номера для обращений в полицию Киева – поскольку в последнее время возможны периодические проблемы со связью на спецлинию 102 из-за ее перегрузки.

Источник: МВД Украины

Детали:  Резервные номера столичной полиции - 0672311868 - и территориальных подразделений:

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  • Голосеевское УП - 0634254399
  • Дарницкое УП - 0676506921
  • Деснянское УП - 0676506922
  • Днепровское УП - 0676506923
  • Оболонское УП - 0671241949
  • Печерское УП – 0676392835
  • Подольское УП - 0978938414
  • Святошинское УП – 0987340646
  • Соломенское УП - 0731044138
  • Шевченковское УП - 0676506924
  • Управление полиции в метрополитене - 0964901698

Темы: Киевполиция
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