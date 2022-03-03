Киев: резервные телефонные номера для обращения в полицию
Четверг, 3 марта 2022, 06:03
Опубликованы резервные номера для обращений в полицию Киева – поскольку в последнее время возможны периодические проблемы со связью на спецлинию 102 из-за ее перегрузки.
Источник: МВД Украины
Детали: Резервные номера столичной полиции - 0672311868 - и территориальных подразделений:
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- Голосеевское УП - 0634254399
- Дарницкое УП - 0676506921
- Деснянское УП - 0676506922
- Днепровское УП - 0676506923
- Оболонское УП - 0671241949
- Печерское УП – 0676392835
- Подольское УП - 0978938414
- Святошинское УП – 0987340646
- Соломенское УП - 0731044138
- Шевченковское УП - 0676506924
- Управление полиции в метрополитене - 0964901698