Киев: резервные телефонные номера для обращения в полицию

Опубликованы резервные номера для обращений в полицию Киева – поскольку в последнее время возможны периодические проблемы со связью на спецлинию 102 из-за ее перегрузки.

Источник: МВД Украины

Детали: Резервные номера столичной полиции - 0672311868 - и территориальных подразделений:

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