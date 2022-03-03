Київ: резервні телефонні номери для звернення в поліцію
Четвер, 3 березня 2022, 06:03
Опубліковані резервні номери для звернень в поліцію Києва – оскільки останнім часом можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 через її перевантаження.
Джерело: МВС України
Деталі: Резервні номери столичної поліції - 0672311868 - та територіальних підрозділів:
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- Голосіївське УП - 0634254399
- Дарницьке УП - 0676506921
- Деснянське УП - 0676506922
- Дніпровське УП - 0676506923
- Оболонське УП - 0671241949
- Печерське УП - 0676392835
- Подільське УП - 0978938414
- Святошинське УП - 0987340646
- Солом‘янське УП - 0731044138
- Шевченківське УП - 0676506924
- Управління поліції в метрополітені - 0964901698