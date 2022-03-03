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Київ: резервні телефонні номери для звернення в поліцію

Четвер, 3 березня 2022, 07:03

Опубліковані резервні номери для звернень в поліцію Києва – оскільки останнім часом можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 через її перевантаження.

Джерело: МВС України 

Деталі:  Резервні номери столичної поліції - 0672311868 - та територіальних підрозділів:

  • Голосіївське УП - 0634254399
  • Дарницьке УП - 0676506921
  • Деснянське УП - 0676506922
  • Дніпровське УП - 0676506923
  • Оболонське УП - 0671241949
  • Печерське УП - 0676392835
  • Подільське УП - 0978938414
  • Святошинське УП - 0987340646
  • Солом‘янське УП - 0731044138
  • Шевченківське УП - 0676506924
  • Управління поліції в метрополітені - 0964901698

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Теми: Київполіція
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