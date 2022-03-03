Київ: резервні телефонні номери для звернення в поліцію

Опубліковані резервні номери для звернень в поліцію Києва – оскільки останнім часом можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 через її перевантаження.

Джерело: МВС України

Деталі: Резервні номери столичної поліції - 0672311868 - та територіальних підрозділів:

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