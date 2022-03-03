Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

"Европейская правда"Четверг, 3 марта 2022, 10:16

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина могла бы получить статус кандидата на вступление в ЕС "завтра-послезавтра", если будет соответствующее политическое решение.

Об этом он сказал в интервью RMF FM, сообщает "Европейская правда".

"Украина может стать кандидатом в члены ЕС уже завтра, послезавтра, на следующей неделе. Это вопрос политического решения со стороны ЕС. Эту инициативу поддерживают 10 стран", - отметил Пшидач.

Он сказал, что не располагает информацией о том, что Берлин и Париж на этом этапе согласятся на этот статус, но отметил, что "мы их убедим".

Напомним, на фоне войны России против Украины президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля заявку на вступление Украины в ЕС.

1 марта Европейский Союз официально приступил к рассмотрению украинской заявки на получение членства.

2 марта Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Подробно о перспективах Украины присоединиться к Евросоюзу: В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении.

Смотрите пояснения в видео ЕП: Вступить в ЕС во время войны? Все о членстве и заявке на вступление в Евросоюз, которую подал Зеленский

Темы: ПольшаЕСУкраинаевроинтеграция
powered by lun.ua
Главное сегодня

дополненоРяд военных РФ решили остаться в Украине: в России на них приходят похоронки

инфографикаУкраинцы не согласны на условия Путина, особенно по Крыму и Донбассу – опрос

В РФ "с сожалением" признали, что против Украины воюют их срочники и сдаются в плен

фото, видеоВ Скадовск вошли военные РФ, из горсовета вынесли компьютеры

Кулеба рассказал об ожиданиях от переговоров с Лавровым

Россия уже говорит, что не хотела свергнуть власть в Украине

Все новости...
Польша
Дуда: Польша не намерена участвовать в войне
Премьер Польши: Необходим план ЕС по восстановлению Украины на 100 млрд евро
Польша ожидает прибытия миллиона беженцев из Украины
Последние новости
18:18
Сенат Польши единогласно призвал ЕС поддержать скорейшее вступление Украины
18:11
фотоЭвакуированные из Бучи, Ворзеля и Ирпеня прибывают в Киев
18:03
Любовь и война: в Тернопольской области полицейский признался своей девушке на блокпосте
17:56
"Роскосмос" запретил работникам "греть брюхо на пляже" пока "на фронте гибнут офицеры и солдаты"
17:53
В блокадном Мариуполе погибли 1300 мирных жителей – советник мэра
17:41
Glovo возобновил работу в Украине
17:36
Оккупанты захватили СИЗО в Херсоне, готовят его для несогласных горожан
17:27
Лидеры ЕС разделились относительно членства Украины – СМИ
17:20
аудиоВойна: у врага большие проблемы с обеспечением – перехват СБУ
17:19
Глубоко обеспокоены, но: Philip Morris и British American Tobacco остаются в РФ
Все новости...