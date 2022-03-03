Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина могла бы получить статус кандидата на вступление в ЕС "завтра-послезавтра", если будет соответствующее политическое решение.

Об этом он сказал в интервью RMF FM, сообщает "Европейская правда".

"Украина может стать кандидатом в члены ЕС уже завтра, послезавтра, на следующей неделе. Это вопрос политического решения со стороны ЕС. Эту инициативу поддерживают 10 стран", - отметил Пшидач.

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Он сказал, что не располагает информацией о том, что Берлин и Париж на этом этапе согласятся на этот статус, но отметил, что "мы их убедим".

Напомним, на фоне войны России против Украины президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля заявку на вступление Украины в ЕС.

1 марта Европейский Союз официально приступил к рассмотрению украинской заявки на получение членства.

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2 марта Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

Подробно о перспективах Украины присоединиться к Евросоюзу: В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении.

Смотрите пояснения в видео ЕП: Вступить в ЕС во время войны? Все о членстве и заявке на вступление в Евросоюз, которую подал Зеленский