Россия все еще надеется, что санкции будут отменены
Четверг, 3 марта 2022, 09:22
В Министерстве иностранных дел России ожидают, что Европа и другие страны отменят санкции, и страна "вернется в нормальное русло".
Источник: МИД, который цитируют "РИА Новости"
Дословно: "Трудно судить, насколько долгосрочными окажутся санкционные меры Запада.
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Всё ещё может вернуться в нормальное русло".
Напомним: Евросоюз отключает семь российских банков от системы SWIFT и запрещает гражданам и компаниям передавать России банкноты евро.