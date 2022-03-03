Россия все еще надеется, что санкции будут отменены

В Министерстве иностранных дел России ожидают, что Европа и другие страны отменят санкции, и страна "вернется в нормальное русло".

Источник: МИД, который цитируют "РИА Новости"

Дословно: "Трудно судить, насколько долгосрочными окажутся санкционные меры Запада.

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Всё ещё может вернуться в нормальное русло".

Напомним: Евросоюз отключает семь российских банков от системы SWIFT и запрещает гражданам и компаниям передавать России банкноты евро.