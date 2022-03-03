Враг взломал отдельные сайты местных властей и разместил фейк о капитуляции
Враг сломал отдельные сайты региональных органов власти и местного самоуправления и распространяет через них дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ".
Источник: Служба безопасности Украины
Дословно: "Заявляем – это ФЕЙК!
Оккупанты стремятся дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага.
Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы!"
Детали: В частности, был сломан сайт Жидачевской общины. Украинцев просят не реагировать и распространять недостоверную информацию среди знакомых, чатах и социальных сетях.
Телеграмм канал компании "Энергоатом" сообщил, что несколько сайтов Энергодара транслируют фейковое обращение президента Украины о капитуляции.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
На официальных страницах территориальных общин Волынской области также появились публикации о капитуляции Украины и подписании мирного договора с РФ от имени президента Украины.
Сообщайте об аналогичных сообщениях для их оперативного устранения.