Враг взломал отдельные сайты местных властей и разместил фейк о капитуляции

Враг сломал отдельные сайты региональных органов власти и местного самоуправления и распространяет через них дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ".

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Заявляем – это ФЕЙК!

Оккупанты стремятся дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага.

Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы!"

Детали: В частности, был сломан сайт Жидачевской общины. Украинцев просят не реагировать и распространять недостоверную информацию среди знакомых, чатах и социальных сетях.

Телеграмм канал компании "Энергоатом" сообщил, что несколько сайтов Энергодара транслируют фейковое обращение президента Украины о капитуляции.

На официальных страницах территориальных общин Волынской области также появились публикации о капитуляции Украины и подписании мирного договора с РФ от имени президента Украины.

Сообщайте об аналогичных сообщениях для их оперативного устранения.