Зеленский — Западу: дайте самолеты, иначе Россия будет идти до Берлинской стены

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой отправить военные самолеты для борьбы с российским вторжением.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Если нет у вас сил, смелости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Дайте мне самолеты. Если нас не станет, не дай Бог, дальше будут Латвия, Литва, Эстония. Дальше будет Грузия, Молдова, Польша. Так они будут идти к Берлинской стене", — сказал Зеленский.

Реклама:

Большинство упомянутых стран являются членами НАТО, а это значит, что если Россия вторгнется в одну, она будет воевать со всем Альянсом.

"Я хочу поблагодарить те страны, которые нас поддерживают, передают оружие. Но это произошло поздно. Это срок, когда мы говорили и просили, этот термин стоит тысяч жизней украинцев", — добавил президент.

ЕС в воскресенье заявил, что согласовал пакет военной помощи на 450 миллионов евро, а глава дипломатии Жозеп Боррель также сказал, что несколько стран готовы передать боевые самолеты.

ВИДЕО ДНЯ

Однако позже Польша, Болгария и Словакия официально опровергли информацию о том, что будут передавать самолеты Украине.

Дмитрий Кулеба в среду заявил, что Украина продолжает переговоры с европейскими странами о предоставлении боевых самолетов для борьбы с российским вторжением.