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Россия просит Красный Крест помочь в поиске российских военнопленных в Украине

Ирина БалачукПятница, 4 марта 2022, 08:37
Россия просит Красный Крест помочь в поиске российских военнопленных в Украине
Пленные русские военные. Фото с сайта 200rf.com

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала Международный Комитет Красного Креста помочь в поисках российских военнопленных в Украине и оказании им помощи.

Источник: сайт российского омбудсмена

Дословно сайт уполномоченный по правам человека в РФ: "Москалькова обратилась к президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру и главе миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт в защиту прав российских военных, попавших в плен в Украине, с просьбой оказать содействие в установлении мест их пребывания и в обеспечении их прав, предусмотренных нормами международного права, включая права на медицинскую помощь".

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Детали: Также сайт российского омбудсмена сообщает, что Москалькова обращалась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой и призвала ее "принять меры для предотвращения пыток" пленных российских военных.    

Почему это важно: Российские солдаты, которых послали воевать в Украину, сами сдаются в плен. Украина предоставляет им медицинскую помощь и дает возможность позвонить родным. Также Украина собирает данные о пленных и публикует на специальном сайте, чтобы их родные могли найти своих детей, отцов и внуков. Пленные во время звонков родным заявляют, что с ними хорошо обращаются, предоставляют медпомощь, кормят и держат в тепле. Это все зафиксировано на фото и видео.

Вместе с тем Россия блокирует своим гражданам доступ к достоверной информации; блокирует украинские сайты, публикующие фото и видео об убитых на нашей земле и пленных российских военных – и при этом сама ничего не делает, чтобы российские матери могли вернуть домой мертвых сыновей; транслирует из своих ТВ-каналов пропаганду о якобы "нацистах и ​​наркоманах" в Украине и массово задерживает людей, которые выходят на протест против войны.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Она массово обстреливает жилые кварталы по всей территории Украины.
  • МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти.
  • Также в Министерстве обороны Украины открыли "горячую" телефонную линию для матерей, отцов, жен, бабушек и дедушек российских оккупантов, которые пришли в Украину с оружием, но были взяты в плен, или убиты.
  • В России заблокировали созданный МВД Украины сайт "Ищи своих" (200rf.com) с данными о пленных и убитых в Украине военных из РФ. Но россияне могли искать своих родных через одноименный Telegram-канал. Но 3 марта Роскомнадзор направил в Telegram требование об удалении сервисов, которые собирают информацию о военнослужащих России, пленных или погибших в Украине.
  • В Улан-Удэ женщина вышла на одиночный пикет – развернула плакат "Нет войне" – после того, как узнала, что ее сын контрактник Сергей Очиров находится в плену в Украине.

Темы: РосcиявойнаУкраинапленные
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