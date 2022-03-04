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МИД Британии: у G7 есть согласие уменьшать зависимость от российского газа

Пятница, 4 марта 2022, 22:15

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что среди стран Группы семи есть согласие по поводу необходимости отказываться от российского газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила 4 марта в своем Twitter.

"Мои коллеги в G7 – США, Франция, Италия, Германия, Япония, ЕС и Канада и я соглашаемся, что мы должны со временем уменьшать зависимость от российских энергоресурсов. Мы вместе будем поддерживать Украину, подрывать экономику России санкциями и работать над тем, чтобы Путин проиграл", – написала она.

Перед этим Лиз Трасс рассказала, что рассматривает, как ускорить процесс введения санкций против российских компаний и физических лиц после вторжения РФ в Украину.

Также 4 марта министр иностранных дел Ирландии заявил, что следующим раундом санкций ЕС может отключить больше российских банков от системы SWIFT и, вероятно, запретит российским кораблям заходить в порты.

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Темы: G7Росcиягаз
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