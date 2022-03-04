Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД Британии: у G7 есть согласие уменьшать зависимость от российского газа

Пятница, 4 марта 2022, 19:15

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что среди стран Группы семи есть согласие по поводу необходимости отказываться от российского газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила 4 марта в своем Twitter.

"Мои коллеги в G7 – США, Франция, Италия, Германия, Япония, ЕС и Канада и я соглашаемся, что мы должны со временем уменьшать зависимость от российских энергоресурсов. Мы вместе будем поддерживать Украину, подрывать экономику России санкциями и работать над тем, чтобы Путин проиграл", – написала она.

Реклама:

Перед этим Лиз Трасс рассказала, что рассматривает, как ускорить процесс введения санкций против российских компаний и физических лиц после вторжения РФ в Украину.

Также 4 марта министр иностранных дел Ирландии заявил, что следующим раундом санкций ЕС может отключить больше российских банков от системы SWIFT и, вероятно, запретит российским кораблям заходить в порты.

Темы: G7Росcиягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
G7
Послы G7 приветствовали прогресс по е-декларированию в Украине, но сделали уточнение по исключениям
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась еще одна страна
Последние новости
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
Все новости...
Реклама: