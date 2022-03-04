МИД Британии: у G7 есть согласие уменьшать зависимость от российского газа
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что среди стран Группы семи есть согласие по поводу необходимости отказываться от российского газа.
Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила 4 марта в своем Twitter.
"Мои коллеги в G7 – США, Франция, Италия, Германия, Япония, ЕС и Канада и я соглашаемся, что мы должны со временем уменьшать зависимость от российских энергоресурсов. Мы вместе будем поддерживать Украину, подрывать экономику России санкциями и работать над тем, чтобы Путин проиграл", – написала она.
Перед этим Лиз Трасс рассказала, что рассматривает, как ускорить процесс введения санкций против российских компаний и физических лиц после вторжения РФ в Украину.
Также 4 марта министр иностранных дел Ирландии заявил, что следующим раундом санкций ЕС может отключить больше российских банков от системы SWIFT и, вероятно, запретит российским кораблям заходить в порты.