Зеленский показал себя в рабочем кабинете и подснял Ермака

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео-доказательство того, что находится на рабочем месте в Киеве.

Источник: Зеленский в Instagram.

Прямая речь: "Каждые два дня появляется информация, что я куда-то сбежал из Украины, из Киева, из Офиса. Как видите, я нахожусь здесь на месте".

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Детали: В видеообращении из рабочего кабинета президент также показал руководителя ОПУ Андрея Ермака.

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Прямая речь Зеленского: "Мы работаем, мы любим побегать, но сейчас нет времени".