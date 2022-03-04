Зеленский показал себя в рабочем кабинете и подснял Ермака
Пятница, 4 марта 2022, 23:18
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео-доказательство того, что находится на рабочем месте в Киеве.
Источник: Зеленский в Instagram.
Прямая речь: "Каждые два дня появляется информация, что я куда-то сбежал из Украины, из Киева, из Офиса. Как видите, я нахожусь здесь на месте".
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Детали: В видеообращении из рабочего кабинета президент также показал руководителя ОПУ Андрея Ермака.
Прямая речь Зеленского: "Мы работаем, мы любим побегать, но сейчас нет времени".
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