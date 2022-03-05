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Трюдо едет в Европу, чтобы обсудить противодействие РФ

"Европейская правда"Суббота, 5 марта 2022, 04:53

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на следующей неделе проведет большое турне по европейским странам, которое продлится с 6 по 11 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства Канады.

Как отмечается, главная цель визитов – "укрепление солидарности Канады с европейскими партнерами и союзниками перед лицом необоснованного вторжения России в Украину".

"Канада вместе с нашими партнерами и союзниками поддерживает Украину. Во время визита премьер-министр будет сотрудничать с близкими союзниками, чтобы развивать наш скоординированный ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины. Он также выразит поддержку Канады в решении значительных гуман. возникающие в Украине, а также в связи с бегством беженцев из Украины", - говорится в сообщении.

6 марта в Лондоне Трюдо встретится с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте они скоординируют дополнительные меры против РФ.

8 марта канадский премьер поедет в Ригу, где встретится с главами правительств Латвии, Литвы и Эстонии. Они вместе планируют "вместе работать над дополнительной поддержкой Украины и другими общими приоритетами".

Также в Латвии Трюдо встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить ответ Альянса на продолжающиеся нападения России на Украину.

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В программу Трюдо также входит поездка в Берлин и встреча с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также переговоры с польским президентом Анджеем Дудой 10 марта в Варшаве.

Темы: КанадаЕвропаРосcиявойна
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