Facebook о блокировке соцсети: Отрезали людей от информации и общения

Власти России своим решением заблокировать в стране соцсеть Facebook оставит миллионы россиян без надежной информации и возможности высказать свое мнение.

Источник: руководитель глобальных отношений компании Meta, которая владеет компанией Facebook, Ник Клегг в Twitter

Прямая речь Клегга: "Вскоре миллионы обычных россиян будут отрезаны от надежной информации, от привычных способов связи с семьей и друзьями, не смогут выразить свое мнение".

On the Russian government's decision to block access to Facebook in the Russian Federation: pic.twitter.com/JlJwIu1t9K