Facebook о блокировке соцсети: Отрезали людей от информации и общения
Суббота, 5 марта 2022, 06:35
Власти России своим решением заблокировать в стране соцсеть Facebook оставит миллионы россиян без надежной информации и возможности высказать свое мнение.
Источник: руководитель глобальных отношений компании Meta, которая владеет компанией Facebook, Ник Клегг в Twitter
Прямая речь Клегга: "Вскоре миллионы обычных россиян будут отрезаны от надежной информации, от привычных способов связи с семьей и друзьями, не смогут выразить свое мнение".
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On the Russian government's decision to block access to Facebook in the Russian Federation: pic.twitter.com/JlJwIu1t9K— Nick Clegg (@nickclegg) March 4, 2022
Детали: Он добавил, что компания и дальше будет делать все от нее зависящее, чтобы восстановить свои услуги и предоставить людям возможность общения.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
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