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Facebook о блокировке соцсети: Отрезали людей от информации и общения

Ирина БалачукСуббота, 5 марта 2022, 07:35
Фото pixabay.com

Власти России своим решением заблокировать в стране соцсеть Facebook оставит миллионы россиян без надежной информации и возможности высказать свое мнение.

Источник: руководитель глобальных отношений компании Meta, которая владеет компанией Facebook, Ник Клегг в Twitter

Прямая речь Клегга: "Вскоре миллионы обычных россиян будут отрезаны от надежной информации, от привычных способов связи с семьей и друзьями, не смогут выразить свое мнение".

Детали: Он добавил, что компания и дальше будет делать все от нее зависящее, чтобы восстановить свои услуги и предоставить людям возможность общения.

Предыстория:

  • 4 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook на территории России.
  • Ранее Meta, материнская компания Facebook, сообщила, что остановила хакерские атаки на Украину из России и Белоруссии.

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Темы: Росcиясоцсети
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