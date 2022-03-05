Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Facebook о блокировке соцсети: Отрезали людей от информации и общения

Ирина БалачукСуббота, 5 марта 2022, 06:35
Facebook о блокировке соцсети: Отрезали людей от информации и общения
Фото pixabay.com

Власти России своим решением заблокировать в стране соцсеть Facebook оставит миллионы россиян без надежной информации и возможности высказать свое мнение.

Источник: руководитель глобальных отношений компании Meta, которая владеет компанией Facebook, Ник Клегг в Twitter

Прямая речь Клегга: "Вскоре миллионы обычных россиян будут отрезаны от надежной информации, от привычных способов связи с семьей и друзьями, не смогут выразить свое мнение".

Реклама:

Детали: Он добавил, что компания и дальше будет делать все от нее зависящее, чтобы восстановить свои услуги и предоставить людям возможность общения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook на территории России.
  • Ранее Meta, материнская компания Facebook, сообщила, что остановила хакерские атаки на Украину из России и Белоруссии.

Темы: Росcиясоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Росcия
Международные аудиторы не нашли долга Молдовы перед "Газпромом"
США арестовали российских активов на более чем $1 млрд за рубежом
Расследование не нашло доказательств поставок оружия в Россию – президент ЮАР
Последние новости
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
Все новости...
Реклама: