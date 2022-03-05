Facebook про блокування соцмережі: Відрізали людей від інформації і спілкування
Субота, 5 березня 2022, 06:35
Влада Росії своїм рішенням заблокувати у країні соцмережу Facebook залишить мільйони росіян без надійної інформації та можливості висловити свою думку.
Джерело: керівник глобальних відносин компанії Meta, яка є власником компанії Facebook, Нік Клегг у Twitter
Пряма мова Клега: "Незабаром мільйони звичайних росіян будуть відрізаними від надійної інформації, від звичних способів зв'язку з сім'єю і друзями, не матимуть змоги висловити свою думку".
Реклама:
On the Russian government's decision to block access to Facebook in the Russian Federation: pic.twitter.com/JlJwIu1t9K— Nick Clegg (@nickclegg) March 4, 2022
Деталі: Він додав, що компанія і надалі буде робити все, що від неї залежить, щоб відновити свої послуги і надати людям можливість спілкуватися.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 4 березня Роскомнадзор заблокував соцмережу Facebook на території Росії.
- Раніше Meta, материнська компанія Facebook, повідомила, що зупинила хакерські атаки на Україну із Росії та Білорусі.