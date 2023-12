Facebook про блокування соцмережі: Відрізали людей від інформації і спілкування

Влада Росії своїм рішенням заблокувати у країні соцмережу Facebook залишить мільйони росіян без надійної інформації та можливості висловити свою думку.

Джерело: керівник глобальних відносин компанії Meta, яка є власником компанії Facebook, Нік Клегг у Twitter

Пряма мова Клега: "Незабаром мільйони звичайних росіян будуть відрізаними від надійної інформації, від звичних способів зв'язку з сім'єю і друзями, не матимуть змоги висловити свою думку".

On the Russian government's decision to block access to Facebook in the Russian Federation: pic.twitter.com/JlJwIu1t9K