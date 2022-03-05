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Facebook про блокування соцмережі: Відрізали людей від інформації і спілкування

Ірина БалачукСубота, 5 березня 2022, 07:35
Фото pixabay.com

Влада Росії своїм рішенням заблокувати у країні соцмережу Facebook залишить мільйони росіян без надійної інформації та можливості висловити свою думку.

Джерело: керівник глобальних відносин компанії Meta, яка є власником компанії Facebook, Нік Клегг у Twitter

Пряма мова Клега: "Незабаром мільйони звичайних росіян будуть відрізаними від надійної інформації, від звичних способів зв'язку з сім'єю і друзями, не матимуть змоги висловити свою думку".

Деталі: Він додав, що компанія і надалі буде робити все, що від неї залежить, щоб відновити свої послуги і надати людям можливість спілкуватися.

Передісторія:

  • 4 березня Роскомнадзор заблокував соцмережу Facebook на території Росії.
  • Раніше Meta, материнська компанія Facebook, повідомила, що зупинила хакерські атаки на Україну із Росії та Білорусі.

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Теми: Росіясоцмережі
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