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Британия упростила правила въезда для украинцев, которые едут к родственникам

"Европейская правда"Суббота, 5 марта 2022, 06:59

Великобритания упростила въезд для граждан Украины, которых хотят забрать родственники в Британии в связи с войной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Министерство внутренних дел Британии сообщило, что увеличило количество встреч для подачи на визу в регионе с 500 до 6000 в неделю, чтобы ускорить подачу заявок от лиц, надеющихся присоединиться к родственникам в Великобритании, и увеличило количество времени, в течение которого людям будет позволено оставаться в Британии с одного года до трех лет. Чиновники заявили, что говорить о том, сколько людей подадут документы, пока рано.

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Чиновники пообещали, что в скором времени откроется "маршрут неограниченного спонсорства" для украинцев без родственных связей, что позволит общинам, местным властям и другим спонсорам поддержать нуждающихся приехать в Великобританию. Детали этой схемы все еще прорабатываются.

Британский Красный Крест приветствовал объявление о семейных визах, но призвал правительство разрешить украинцам путешествовать в Британию без визы, "в соответствии с подходом, принятым в ЕС", добавив, что "важно, чтобы люди, не имеющие семьи в Великобритании также могли безопасно добраться сюда".

Как сообщалось, Совет Евросоюза принял экстренное решение о механизме защиты беженцев из Украины, сбежавших от российской агрессии.

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Временная защита лиц, убегающих из Украины в результате войны, предоставляется сроком на один год отныне; это решение действует на массовой основе и не нуждается в изучении данных конкретного лица.

Темы: ВеликобританияграницаУкраинавойна
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