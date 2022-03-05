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Британія спростила правила в’їзду для українців, які їдуть до родичів

"Європейська правда"Субота, 5 березня 2022, 06:59

Велика Британія спростила в’їзд для громадян України, яких хочуть забрати до себе родичі у Британії у зв'язку з війною.

Як, пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Міністерство внутрішніх справ Британії повідомило, що збільшило кількість зустрічей для подачі на візу в регіоні з 500 до 6000 на тиждень, щоб пришвидшити подання заявок від осіб, які сподіваються приєднатися до родичів у Великій Британії, і збільшило кількість часу, протягом якого людям буде дозволено залишатися в Британії з одного до трьох років. Чиновники заявили, що говорити про те, скільки людей подадуть документи, поки що зарано.

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Чиновники пообіцяли, що незабаром відкриється "маршрут необмеженого спонсорства" для українців без родинних зв’язків, що дозволить громадам, місцевій владі та іншим спонсорам підтримати тих, хто цього потребує, приїхати до Великої Британії. Деталі цієї схеми все ще опрацьовуються.

Британський Червоний Хрест привітав оголошення про сімейні візи, але закликав уряд дозволити українцям подорожувати в Британію без візи, "відповідно до підходу, прийнятого в ЄС", додавши, що "важливо, щоб люди, які не мають сім’ї у Великій Британії також могли безпечно дістатися сюди".

Як повідомлялося, Рада Євросоюзу ухвалила екстрене рішення про механізм захисту біженців з України, які втекли від російської агресії.

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Тимчасовий захист осіб, які втікають з України внаслідок війни, надається терміном на один рік віднині; це рішення діє на масовій основі і не потребує вивчення даних конкретної особи.

Теми: Велика БританіякордонУкраїнавійна
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