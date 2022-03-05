Спикер Путина жалуется, что из РФ уходит иностранный бизнес

В Кремле признали, что Россия сейчас не является инвестпривлекательной страной.

Источник: слова спикера президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитируют "Риа новости" в Telegram

Прямая речь: Вряд ли сейчас можно говорить об инвестпривлекательности, но время меняется. Придет и экономический рост, а место идущих компаний могут занять другие".

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Что было ранее: Свою деятельность в России прекратили ряд мировых брендов: IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие иностранные компании. Также в России закрывают свои магазины люксовые бренди.