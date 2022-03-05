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Из Волновахи все же удалось эвакуировать около 400 человек

Валентина РоманенкоСуббота, 5 марта 2022, 14:47

Около 400 жителей Волновахи и окрестных селений удалось эвакуировать в субботу 5 марта.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Это те люди, кто самостоятельно смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта.

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Хотя на сегодняшний день у нас было намерение и необходимый транспорт для эвакуации значительно большего количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи - продвигаться туда было крайне опасно".

Детали: Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место.

Предыстрория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Мариуполь и Волноваха стали горячими точками в Донецкой области, их инфраструктуру фактически уничтожили, людям устроили по сути геноцид. Также оказались в блокаде и на грани гуманитарной катастрофы Бердянск и Херсон.
  • 5 марта должен был состояться первый этап эвакуации из Мариуполя и эвакуация из Волновахи, для чего стороны договорились прекратить огонь и согласовали маршруты движения в Запорожье.
  • Однако эвакуация из Мариуполя в 11.00 не началась: ее перенесли на неопределенный срок, потому что российская армия продолжила обстрел города и его окрестностей.
  • Эвакуация из Волновахи тоже была сорвана.

Темы: Волновахаэвакуациявойна
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