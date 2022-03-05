Из Волновахи все же удалось эвакуировать около 400 человек

Около 400 жителей Волновахи и окрестных селений удалось эвакуировать в субботу 5 марта.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Это те люди, кто самостоятельно смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта.

Хотя на сегодняшний день у нас было намерение и необходимый транспорт для эвакуации значительно большего количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи - продвигаться туда было крайне опасно".

Детали: Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место.

Предыстрория: