Из Волновахи все же удалось эвакуировать около 400 человек
Суббота, 5 марта 2022, 14:47
Около 400 жителей Волновахи и окрестных селений удалось эвакуировать в субботу 5 марта.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь: "Это те люди, кто самостоятельно смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта.
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Хотя на сегодняшний день у нас было намерение и необходимый транспорт для эвакуации значительно большего количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи - продвигаться туда было крайне опасно".
Детали: Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место.
Предыстрория:
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- Мариуполь и Волноваха стали горячими точками в Донецкой области, их инфраструктуру фактически уничтожили, людям устроили по сути геноцид. Также оказались в блокаде и на грани гуманитарной катастрофы Бердянск и Херсон.
- 5 марта должен был состояться первый этап эвакуации из Мариуполя и эвакуация из Волновахи, для чего стороны договорились прекратить огонь и согласовали маршруты движения в Запорожье.
- Однако эвакуация из Мариуполя в 11.00 не началась: ее перенесли на неопределенный срок, потому что российская армия продолжила обстрел города и его окрестностей.
- Эвакуация из Волновахи тоже была сорвана.