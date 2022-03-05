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Власти Энергодара снова в исполкоме, а эвакуация невозможна

Елена РощинаСуббота, 5 марта 2022, 16:11

Законные власти Энергодара вернулись в здание исполкома, город будут патрулировать местные жители, однако безопасная эвакуация для энергодарцев пока невозможна.

Источник: информация энергодарского городского главы Дмитрия Орлова по состоянию на 15:00

Прямая речь: "Городские власти снова вернулись в здание исполкома. Надеемся, так будет и дальше и мы сможем нормально работать.

На многочисленные вопросы о возможности эвакуации женщин и детей. В настоящее время безопасного зеленого коридора нет!

Правительство с организациями прорабатывают его создание. Энергодар находится в приоритете. Мы обязательно сообщим, когда мы сможем эвакуировать людей".

Детали: Орлов призвал не использовать сейчас личный автотранспорт и убрать его от подъездов, чтобы он не мешал "скорым" и пожарным машинам, мусоровозу.

Комендантский час с 18:00 до 05:30.

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"Энергодар будут патрулировать наши определенные жители! Все остальные, кто не зарегистрирован, оставайтесь дома", – написал мэр.

Орлов также сообщил, что "теплоноситель уже подан на город".

Он призвал глав ОСМД помочь наладить системы в своих домах: могут быть воздушные пробки и порывы, ведь систему отопления запускают снова.

Темы: Запорожская областьвойна
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