Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Власти Энергодара снова в исполкоме, а эвакуация невозможна

Елена РощинаСуббота, 5 марта 2022, 15:11

Законные власти Энергодара вернулись в здание исполкома, город будут патрулировать местные жители, однако безопасная эвакуация для энергодарцев пока невозможна.

Источник: информация энергодарского городского главы Дмитрия Орлова по состоянию на 15:00

Прямая речь: "Городские власти снова вернулись в здание исполкома. Надеемся, так будет и дальше и мы сможем нормально работать.

Реклама:

На многочисленные вопросы о возможности эвакуации женщин и детей. В настоящее время безопасного зеленого коридора нет!

Правительство с организациями прорабатывают его создание. Энергодар находится в приоритете. Мы обязательно сообщим, когда мы сможем эвакуировать людей".

Детали: Орлов призвал не использовать сейчас личный автотранспорт и убрать его от подъездов, чтобы он не мешал "скорым" и пожарным машинам, мусоровозу.

ВИДЕО ДНЯ

Комендантский час с 18:00 до 05:30.

"Энергодар будут патрулировать наши определенные жители! Все остальные, кто не зарегистрирован, оставайтесь дома", – написал мэр.

Орлов также сообщил, что "теплоноситель уже подан на город".

Он призвал глав ОСМД помочь наладить системы в своих домах: могут быть воздушные пробки и порывы, ведь систему отопления запускают снова.

Темы: Запорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Запорожская область
"Власть" оккупантов из Токмака перевозят в другой город – Федоров
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Последние новости
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине объявлена воздушная тревога
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
Все новости...
Реклама: