Власти Энергодара снова в исполкоме, а эвакуация невозможна

Законные власти Энергодара вернулись в здание исполкома, город будут патрулировать местные жители, однако безопасная эвакуация для энергодарцев пока невозможна.

Источник: информация энергодарского городского главы Дмитрия Орлова по состоянию на 15:00

Прямая речь: "Городские власти снова вернулись в здание исполкома. Надеемся, так будет и дальше и мы сможем нормально работать.

Реклама:

На многочисленные вопросы о возможности эвакуации женщин и детей. В настоящее время безопасного зеленого коридора нет!

Правительство с организациями прорабатывают его создание. Энергодар находится в приоритете. Мы обязательно сообщим, когда мы сможем эвакуировать людей".

Детали: Орлов призвал не использовать сейчас личный автотранспорт и убрать его от подъездов, чтобы он не мешал "скорым" и пожарным машинам, мусоровозу.

ВИДЕО ДНЯ

Комендантский час с 18:00 до 05:30.

"Энергодар будут патрулировать наши определенные жители! Все остальные, кто не зарегистрирован, оставайтесь дома", – написал мэр.

Орлов также сообщил, что "теплоноситель уже подан на город".

Он призвал глав ОСМД помочь наладить системы в своих домах: могут быть воздушные пробки и порывы, ведь систему отопления запускают снова.