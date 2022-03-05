Влада Енергодару знову у виконкомі, а евакуація неможлива
Законна влада Енергодару повернулися до будівлі виконкому, місто патрулюватимуть місцеві мешканці, проте безпечна евакуація для енергодарців поки неможлива.
Джерело: інформація енергодарського міського голови Дмитра Орлова станом на 15.00
Пряма мова: "Міська влада знову повернулися до будівлі виконкому. Сподіваємося, так буде й надалі і ми зможемо нормально працювати.
На чисельні питання щодо можливості евакуації жінок і дітей. Зараз безпечного зеленого коридору немає!
Уряд з міжнародними організаціями опрацьовують його створення. Енергодар знаходиться в пріоритеті. Ми обов’язково повідомимо, коли зможемо евакуювати людей".
Деталі: Орлов закликав не використовувати зараз особистий автотранспорт та прибрати його від під’їздів, аби він не заважав швидим і пожежним машинам, сміттєвозу.
Комендантська година з 18:00 до 05:30.
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"Енергодар патрулюватимуть наші визначені мешканці! Всі решта, хто не зареєстрований, лишайтеся вдома", – написав мер.
Орлов також повідомив, що "теплоносій вже подано на місто".
Він закликав голів ОСББ допомогти налагодити системи в своїх будинках: можуть бути повітряні "пробки"та пориви, адже систему опалення запускають знову.