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Глава "Вернись живым" объяснил, какую тактику применяют ВСУ против оккупантов

Денис КарловскийСуббота, 5 марта 2022, 22:24

Руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут сказал, что Вооруженные Силы прибегают к маневренной обороне вместо сдерживания линии фронта.

Источник: Чмут в комментарии Радио НВ

Прямая речь Чмута: "Вооруженные силы России – вторые или третьи по потенциалу в мире, с огромным количеством техники, вооружений и людей. Вооруженные Силы Украины, если бы пытались держать границы обороны по линии границы, были бы разбиты, оцеплены и уничтожены.

ВСУ применили другой подход – маневренная оборона: они вступают в бой; отступают, затягивают противника в глубину; противник останавливается, потому что останавливается его логистика, боеприпасы; мы переходим в контрнаступление, разбивая его колонны, нанося огневое поражение артиллерией, авиацией, Байрактарами там, где он этого не ожидает и там, где он не может оперативно перекрыть себя воздушной обороной.

Я думаю, все видели колонны заброшенной российской техники. Это следствие подобной тактики применения Вооруженных Сил".

Детали: Чмут сказал, что подразделения ВСУ наглядно продемонстрировали эту тактику в Сумской области, где один из батальонов 93-й бригады вышел на линию границы с РФ. Сначала они отступили, а затем перешли в контрнаступление и быстрыми рейдами выбили врага.

Такая тактика имеет цель не удержание позиций, а нанесение точечных ударов для истощения врага, его деморализации и захвата техники, чтобы затем осуществлять эффективное контрнаступление.

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Темы: боевые действияРосcиявойнаВооруженные силы
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