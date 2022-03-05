США и ЕС имеют запасной план, если Путин захватит Украину - WP

Официальные лица в Вашингтоне и столицах ЕС допускают, что российская армия после яростного сопротивления Украины предпримет попытку компенсировать свои потери, понесенные во время неудавшегося блицкрига. Запад рассматривает также и худший вариант – захват оккупантами Киева или даже всей страны, на этот случай готовится план поддержки "выездного" украинского правительства.

Источник: The Washington Post со ссылкой на собеседников среди высокопоставленных чиновников в США и в ЕС

Детали: Американское издание пишет, что украинские военные "организовали неожиданно ожесточенную оборону" при вторжении РФ и создали оккупантам проблемы с логистикой. Как следствие, это негативно повлияло на боевой дух российских солдат.

По данным WP, Вашингтон и европейские столицы рассматривают разные варианты развития событий, поэтому "ожидают, что российские военные компенсируют свои ранние потери". При этом издание называет армию России "могущественной и хорошо оснащенной".

Страны Запада якобы имеют план поддержки украинского повстанческого движения и президента вне Украины, если России удастся захватить Киев и пойти дальше.

Дословно WP: "Возможный захват Киева Россией вызвал шквал планирования в Госдепартаменте, Пентагоне и других ведомствах США на случай, если правительству Владимира Зеленского придется бежать из столицы или из самой страны".

Прямая речь представителя администрации США: "Сейчас мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств для каждого варианта развития событий, включая сценарий, в котором Владимир Зеленский возглавит правительство в изгнании в Польше".

Детали: Еще в декабре 2021 года некоторые официальные лица США увидели признаки того, что украинские военные готовятся к вооруженному сопротивлению, несмотря на то, что Зеленский в официальных обращениях намеренно преуменьшал угрозу вторжения.

Издание констатирует - на данный момент российские военные, которые вторглись в Украину, столкнулись логистическими проблемами, включая нехватку топлива и продовольствия. Член палаты представителей США Майкл Вальц ожидает, что украинцы будут еще неоднократно наносить удары по российским линиям снабжения. По его словам, для этого им необходимы стабильные поставки оружия и возможность установки самодельных взрывных устройств.

Прямая речь Вальца: "Эти российские линии снабжения будут очень, очень уязвимыми, и именно здесь вы (украинцы - УП) действительно буквально морите голодом российскую армию".

Детали: Высокопоставленный представитель западной разведки сказал WP, что "очень сомневается, что украинцы не продолжат подпольную кампанию сопротивления даже в случае, если россиянам удастся установить контроль".

Москва "крайне недооценила способность Украины сопротивляться", сказал изданию высокопоставленный чиновник. "Мне напоминают, особенно мои восточные коллеги, о самих украинцах. Украинцы были одними из самых яростных бойцов в СССР во время Второй мировой войны". Он предупредил, что если Путину и удастся захватить Украину, то украинцы все равно продолжат оказывать сопротивление и месяцы, и возможно, годы.

Директор по анализу Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета Рита Конаева напомнила, что как только российские войска попытаются войти в города, преимущество будет у украинцев, потому что они знают местность. Они могут строить барьеры, разрушать мосты, чтобы ограничить въезды в город, и размещать снайперов на крышах. "В городских условиях оборона имеет преимущество", - сказала она.

Еще один собеседник издания в дипломатических кругах сказал, что способность России навязать свое видение Украине "крайне маловероятна", учитывая глубокое недовольство украинцев российским вторжением. "Это страна с населением 40 миллионов человек. Кремль может попытаться выработать стратегию. Но я думаю, что в наших стратегических расчетах мы всегда забываем одно маленькое препятствие, и это воля народа. А Путин разучился избираться демократическим путем", - сказал дипломат

Лидеры НАТО также говорят, что даже если российской армии и удастся войти в Киев, это не положит конец ни сопротивлению, ни существованию украинского государства.

"Русские не могут оккупировать всю страну и подчинить ее себе", — сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс, чья страна сохраняла дипломатическую службу в изгнании в течение 51 года после того, как в 1940 году была оккупирована Советским Союзом. Вашингтон так и не признал аннексию трех прибалтийских государств.

"Будет партизанская война, будет сопротивление. Так что даже если Киев падет, это не означает конец войны", — сказал Пабрикс.