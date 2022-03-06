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У врага нет ресурса занимать украинские города – глава Николаевщины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 00:49
У врага нет ресурса занимать украинские города – глава Николаевщины
НИКОЛАЕВ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. ФОТО С TELEGRAM ВИТАЛИЯ КИМА

Глава Николаевской ОВА/ОДА Виталий Ким заявил, что у "врага просто нет ресурса" занимать украинские города.

Источник: Ким у Телеграмм

Прямая речь: "…Поэтому еще это трагедия – зайти, назначить временную администрацию, объявить выборы и набрать 3%".

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Потому угроза захвата города еще уменьшается.

Более того, мэры наших городов… проукраинские патриоты…

В принципе, вариантов у орков нет. Даже если они силой что-нибудь сделают, будут нас долго мучить, то жители – все равно украинцы, никто не собирается жить по российским правилам…

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…война объединила против России…

Мы сейчас едины, мы работаем со всеми политсилами. Все в строю, все ненавидят россиян, любят Украину. Здесь, я думаю, что наши позиции только укрепляются.

…это подтверждается митингами в Херсоне ситуацией в Энергодаре… у врага просто нет ресурса занимать города".

Детали: Ким подчеркнул, что теперь он понимает, что российские захватчики "могут чего не могут".

Также добавил, что "с каждым днем боев наша армия, в частности наша николаевская областная армия становится все сильнее", ведь вооружается еще и за счет оккупантов (отобранного у них оружия и техники – ред.).

Темы: НиколаеввойнаРосcия
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