У врага нет ресурса занимать украинские города – глава Николаевщины
Глава Николаевской ОВА/ОДА Виталий Ким заявил, что у "врага просто нет ресурса" занимать украинские города.
Источник: Ким у Телеграмм
Прямая речь: "…Поэтому еще это трагедия – зайти, назначить временную администрацию, объявить выборы и набрать 3%".
Потому угроза захвата города еще уменьшается.
Более того, мэры наших городов… проукраинские патриоты…
В принципе, вариантов у орков нет. Даже если они силой что-нибудь сделают, будут нас долго мучить, то жители – все равно украинцы, никто не собирается жить по российским правилам…
…война объединила против России…
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Мы сейчас едины, мы работаем со всеми политсилами. Все в строю, все ненавидят россиян, любят Украину. Здесь, я думаю, что наши позиции только укрепляются.
…это подтверждается митингами в Херсоне ситуацией в Энергодаре… у врага просто нет ресурса занимать города".
Детали: Ким подчеркнул, что теперь он понимает, что российские захватчики "могут чего не могут".
Также добавил, что "с каждым днем боев наша армия, в частности наша николаевская областная армия становится все сильнее", ведь вооружается еще и за счет оккупантов (отобранного у них оружия и техники – ред.).