Зеленский обсудил с Байденом финансовую поддержку и санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, в котором говорилось о финансовой поддержке Украины и новых санкциях против РФ.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Байденом".

На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продления санкционной политики в отношении РФ".

Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил поддержку украинскому народу в борьбе с российскими оккупантами и сказал, что весь мир восхищается храбростью и решительностью украинцев.