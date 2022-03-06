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Зеленский обсудил с Байденом финансовую поддержку и санкции против РФ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 01:22
Зеленский обсудил с Байденом финансовую поддержку и санкции против РФ
Зеленский, фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, в котором говорилось о финансовой поддержке Украины и новых санкциях против РФ.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Байденом".

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На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продления санкционной политики в отношении РФ".

Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил поддержку украинскому народу в борьбе с российскими оккупантами и сказал, что весь мир восхищается храбростью и решительностью украинцев.

Темы: ЗеленскийБайденРосcияУкраина
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