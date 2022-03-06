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Российские карты будут принимать 7 стран и 2 псевдореспублики

Воскресенье, 6 марта 2022, 01:52

Подсанкционный Центробанк России советует россиянам брать за границу валюту в наличных, потому что карты местной системы "Мир" будут принимать всего в 7 странах.

Источник: релиз Банка России.

Детали: В банке напомнили, что после выхода из РФ платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими финучреждениями карты будут работать только внутри страны.

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Дословно: "При этом трансграничные операции с картами VISA и MasterCard будут недоступны. Это как оплаты покупок в иностранных Интернет-магазинах, так и использование этих карт за границей.

При выезде за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается.

На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия (последние две – непризнанные сепаратистские регионы Грузии – УП)".

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Что было раньше: Платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.

Темы: Росcияэкономика
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