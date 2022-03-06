Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские карты будут принимать 7 стран и 2 псевдореспублики

Воскресенье, 6 марта 2022, 02:52

Подсанкционный Центробанк России советует россиянам брать за границу валюту в наличных, потому что карты местной системы "Мир" будут принимать всего в 7 странах.

Источник: релиз Банка России.

Детали: В банке напомнили, что после выхода из РФ платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими финучреждениями карты будут работать только внутри страны.

Дословно: "При этом трансграничные операции с картами VISA и MasterCard будут недоступны. Это как оплаты покупок в иностранных Интернет-магазинах, так и использование этих карт за границей.

При выезде за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается.

На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия (последние две – непризнанные сепаратистские регионы Грузии – УП)".

Что было раньше: Платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Росcияэкономика
powered by lun.ua
Главное сегодня

Переговоры между Украиной и Россией продолжают по видеосвязи

Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов

У нас погибли около 1300 военных. У россиян в десять раз больше – Зеленский

Зеленский о потерях оккупантов: Это самый большой удар по армии России за десятки лет

Названы наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Все новости...
Росcия
Зеленский обсудил с Байденом финансовую поддержку и санкции против РФ
У врага нет ресурса занимать украинские города – глава Николаевщины
Россия призывает ЕС и НАТО прекратить "накачивать" Украину вооружением
Последние новости
19:25
Россияне расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области: 7 убитых - ГУР
19:20
6 500 гривен помощи от государства: украинцы уже подали 2 миллиона заявок
19:10
"Кадыровцы" в Украине: военные преступления и места нахождения рамзановских оккупантов
19:10
Украинские защитники освободили еще два населенных пункта на Черниговщине
19:10
81% американцев считают Украину дружественной, а для 70% – Россия – враг
18:53
Поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют – "Укрэнерго"
18:43
На сайте горсовета оккупированного Геническа появилось заявление об отставке мэра
18:41
Переговоры между Украиной и Россией продолжают по видеосвязи
18:34
Правительство возместит коммунальные расходы громадам, которые бесплатно принимают переселенцев
18:32
Германия до конца года откажется от нефти и угля из РФ
Все новости...