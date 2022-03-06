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Разведка: Российские олигархи могут вывозить ценности в ОАЭ

Воскресенье, 6 марта 2022, 06:55
Разведка: Российские олигархи могут вывозить ценности в ОАЭ
ФОТО: GETTY

Украинская разведка предполагает, что российские олигархи вывозят свое имущество в ОАЭ.

Источник: правительственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в TG

Детали: В частности, 28 февраля из Ниццы в Дубай прилетел самолет Bombardier Global 5000, которым, по данным источников разведчиков, пользуются братья Ротенберги.

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26 февраля перелет Москва-Дубай-Москва в течение дня совершил самолет Bombardier Global 5000 Юрия Трутнева.

28 февраля в Дубай летал борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner, 4 марта он вернулся в Москву и в тот же день снова вылетел в Дубай.

Знать больше: "Русский самолет иди на х..й". УП нашла самолеты российских олигархов

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24 февраля в Дубай прилетел борт Bombardier Global 7500 Сергея Чемезова через Москву и Тель-Авив. Вернулся в Москву самолет только 3 марта.

Кроме того, отмечается, что 4 марта с военного аэродрома Чкаловский вылетел самолет Ту-154М с бортовым номером RA-85041. Утром 5 марта самолет совершил посадку в аэропорту Абу-Даби.

Темы: ОАЭРосcия
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