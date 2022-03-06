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Глава Николаевской области показал кучи трофейной техники оккупантов

Денис КарловскийВоскресенье, 6 марта 2022, 19:24
Глава Николаевской области показал кучи трофейной техники оккупантов
техника россиян, добытая украинскими бойцами. Фото: Виталий Ким

Глава Николаевской военной администрации показал кучи военной техники российских оккупантов, которую захватили украинские защитники, и рассказав об обстановке в области 6 марта.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Прямая речь Кима: "Начали они уважать уже не только армию, а и людей, тероборону и простых людей, потмоу что колонны они сопровождают с "Тиграми", спереди и сзади. Стреляют сразу – не подпускают. Боятся, в общем.

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Большой огромный дефицит по топливу у них, потому что два раза мы склады их опустошили хорошенько.

Сегодня (6 марта – ред._ была попытка входа со стороны Кульбакино, но, было похоже, что они не отманевривровались дальше, не заходили в бой.

Ну, и они перемещаются, делая вид, что они нападают, чтобы мы не спали, нервничали, а сами двигаются в направлении к Вознесенску и Южноукраинску".

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Детали: Ким заверил, что украинские подразделения ВСУ не позволят оккупантам достичь Вознесенска и Южноукраинска и работают над истощением врага.

По его словам, украинские ВСУ не рискуют большим количеством бойцов, а производят точечными ударами небольшими группами из-за преобладания врага в боевых мощностях в открытом поле.

Он сказал, что также была попытка подразделений ВСУ зайти в тыл российской колонны вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей, однако оккупанты сразу начали стрелять, в том числе из танков. Глава области говорит, что российские захватчики очень напуганы и стреляют неприцельно.

Кроме того, Ким признал, что два украинских самолета сбили на Николаевской области в ходе атаки на скопление войск оккупантов.

Глава военной администрации предположил, что вражеские войска относительно не вели активных действий в течение суток 6 марта, потому что готовятся к чему-то более масштабному.

Темы: Николаевская областьвойнаРосcиябоевые действия
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