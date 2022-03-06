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Оккупанты обстреливают все микрорайоны Чернигова – ОГА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 22:04

Российские оккупанты в воскресенье вечером обстреливают все микрорайоны Чернигова.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Дословно: "В настоящее время продолжается обстрел по всем микрорайонам города. Оставайтесь в укрытиях!".

Детали: Сообщение Чауса появилось в 20:16. О последствиях обстрелов пока не сообщается.

Что предшествовало: Уже несколько дней оккупанты массированно обстреливают Чернигов.

В результате авиационных ударов по жилым массивам Чернигова 3 марта погибли 47 человек.

Ранее Чаус заявлял, что Россия бомбит жилые кварталы Чернигова мощным оружием неизбирательного действия – неуправляемыми авиабомбами ФАБ-500.

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Темы: ЧерниговвойнаРосcия
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